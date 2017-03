«Die Schöne und das Biest» verzaubert Amerikas Kinobesucher weiter

Emma Watson als die schöne Belle in "Beauty and the Beast" lockte die amerikanischen Zuschauer auch am zweiten Wochenende in Massen an. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Die Musical-Verfilmung «Die Schöne und das Biest» hat die Kinobesucher in Nordamerika auch am zweiten Wochenende nach ihrem hervorragenden Start verzaubert. Nach vorläufigen Schätzungen spielte der Film dort am Wochenende rund 88 Millionen Dollar ein.