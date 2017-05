Schweiz an Ausstellung «Tore der Freiheit» dabei

Anlässlich des 500. Jahrestags der Reformation präsentieren sich rund achtzig Aussteller in den Wallanlagen der mittelalterlichen Stadt Wittenberg, dem Wirkungsort von Martin Luther. © KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Mit dem Pavillon «Prophezey – die Schweizer Reformation» hat die Schweiz am Samstag ihren Gastlandauftritt an der Weltausstellung «Reformation – Tore der Freiheit» in der Lutherstadt Wittenberg eingeläutet. Die Ausstellung dauert bis am 10. September.