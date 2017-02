Die Schweiz wird im Team-Wettkampf Vierte

Reto Schmidiger, hier im Halbfinal gegen Schwedens André Myhrer, gewann alle seine Läufe. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Schweiz verpasst an den Weltmeisterschaften in St. Moritz ihre siebente Medaille der Titelkämpfe im Engadin nur knapp.Das Quartett von Swiss-Ski verlor das Duell um Platz 3 gegen Schweden 1:3 und wurde Vierte. Zuvor war die Schweiz in den Halbfinals an der Slowakei gescheitert.