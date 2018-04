Skip Marc Pfister dirigierte seine Mitspieler zu einem weiteren Sieg im WM-Turnier © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Nach der Serie von drei Niederlagen gelingt den Schweizer Curlern an der WM in Las Vegas eine noch längere positive Serie. Das 7:6 nach Zusatz-End gegen Russland ist der vierte Sieg am Stück.