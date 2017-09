Die St.Galler Fussballlegende Perušić ist tot

Željko Perušić lebte seit 1970 in der Ostschweiz. © St.Galler Tagblatt Archiv

Željko Perušić ist am Donnerstag im Alter von 81 Jahren in St.Gallen gestorben. Der Kroate wurde mit 1860 München Meister und in den 1970er Jahren in St.Gallen zur Legende.