Die Stabhochspringer heben am Ufer des Genfersees ab

Der Weltrekordhalter Renaud Lavillenie hebt ab: In der Fan-Zone unten am See in Lausanne werden die Besucher näher dran sein als im Stadion © KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL

Die Athletissima in Lausanne lanciert einen City Event. Am Vorabend des Diamond-League-Meetings messen sich die weltbesten Stabhochspringer in Lausanne-Ouchy am Ufer des Genfersees.