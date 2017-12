Die Story hinter «Same Old Lang Syne»

"Same Old Lang Syne" von Dan Fogelberg ist einer von nur vier zeitgenössischen Weihnachtssongs, welche es in die US-Charts geschafft haben. Die anderen sind "The Chipmunk Song" (1958), New Kids on the Block mit "This One's for the Children" (1989) und Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You". © Keystone/AP Henry Diltz/Henry Diltz