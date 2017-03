Die «Superheldinnen» von Volley Amriswil

«Puff! Peng! Bumm!» So klingt es laut dem Video der Volley-Damen, wenn sie auf dem Feld stehen. Die Damen 1 Mannschaft von Volley Amriswil spielte am Dienstagabend mit Erfolg um den Meistertitel in der dritten Liga.

«Wir waren voll motiviert, in der Meisterschaft haben wir einmal gegen Toggenburg verloren, weil unsere Passeuse verletzt war, jetzt hatten wir noch eine Rechnung offen», sagt Nadine Baumann, die im Video nur «The Hammer» genannt wird.

Ein Video sollte den Damen eine Motivationsspritze geben und sie für das Spiel pushen. «Das hat auf jeden Fall funktioniert», sagt Nadine Baumann.

Nach dem Spiel haben die Damen ihren Meistertitel und den Aufstieg kräftig gefeiert.

(enf)