Die Tigerbabys gibt’s jetzt live

Die Tigerbabys kann man jetzt live und ganz gross beobachten. © Tagblatt/Ralph Ribi

Der Nachwuchs von Tigermama Julinka lockt ganze Besucherströme in den Walter Zoo nach Gossau. Die Mutter lebt mit ihren drei Tigerbabys momentan noch hauptsächlich in einer Höhle. Per Live-Kamera kann man diese nun von Nahem betrachten.