Die Uhren wurden in der Nacht um eine Stunde vorgestellt

Seit dem frühen Sonntag gilt in der Schweiz wieder Sommerzeit. Diese gilt bis am 28. Oktober. (Symbolbild) © KEYSTONE/APA/APA/HANS KLAUS TECHT

In der Schweiz gilt wieder die Sommerzeit. Um Punkt 2.00 Uhr wurden die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt. Damit wird die Nacht eine Stunde kürzer, und die Abende werden heller. Die Sommerzeit dauert in diesem Jahr bis am 28. Oktober.