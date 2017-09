«Die Wand war voller Durchfall»

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Herisau, wenn…» machen momentan unappetitliche Bilder die Runde. Ein User postet ein Bild von Exkrementen vor seiner Haustür. Dazu schreibt er: «Du bisch vo Herisau, wenn dir öper vor d hustüür schiist.» In den Kommentaren machen Facebook-Nutzer ihrem Unmut Luft: «Das ist ja unglaublich. Was sind das für Menschen?» Schnell äussert sich aber auch der Verdacht, es könnte sich hierbei um Tierkot und nicht um menschliche Exkrementen handeln: «Das ist Dachskot», weiss eine Userin.

«Sicher, dass es Menschenkot ist»

Ob es sich nun um menschlichen oder tierischen Stuhl handelt, kann nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Eine andere Userin hingegen hat ebenfalls schon Erfahrung mit der stinkenden Überraschung in der Öffentlichkeit gemacht. «Im Parkhaus, in dem ich mein Auto hinstelle, hat schon zwei Mal jemand hingeschissen», sagt die Frau, die gerne anonym bleiben möchte, gegenüber FM1Today. «Ja, ich bin mir sicher, dass es sich um Menschenkot handelt. Neben dem Kot lagen nämlich gebrauchte Papiertaschentücher.» Der erste Fall sei bereits zwei Wochen her, der letzte knapp eine Woche. «Letzte Woche war es ganz schlimm. Die Wand war voll mit Durchfall.» Sie vermutet, dass es sich um die Tat eines Betrunkenen handelt: «Ich habe Erfahrung im Barbetrieb. Ich weiss, wie es riecht, wenn jemand alkoholisiert stuhlt.»

Polizei will aktiv werden

Der Polizei sind diese Fälle nicht bekannt. «Bei uns hat sich zu dieser Thematik niemand gemeldet», sagt Hanspeter Saxer von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. «Wenn uns aber zugetragen wird, dass an bestimmten Orten immer wieder ähnliche Sachen auftauchen, dann versuchen wir, diesen Entwicklungen in der Patrouillentätigkeit entgegen zu wirken.» Damit sind allerdings auch Vandalismus, Lärmbelästigungen und dergleichen gemeint.

Im Klartext heisst das: Wenn jemand sein Geschäft immer wieder im gleichen Parkhaus verrichtet, wird es ein Fall für die Polizei.

(saz)