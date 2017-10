Die Young Boys gewinnen das Nachbarschafts-Duell

In der ersten Halbzeit waren die Young Boys in einigen Szenen am Münsinger Goalie Patrick Karrer gescheitert, einem Nachnachfolger von Roman Bürki im Aaretaler Klub. Der Druck auf das Münsinger Tor blieb aber schwach.

Hatte man von den Bernern in der zweiten Halbzeit eine Steigerung erwarten dürfen, sahen die mehr aus 6000 Zuschauer auf dem mit provisorischen Tribünen aufgerüsteten Sportplatz Sandreutenen das exakte Gegenteil. Eine Zeitlang liessen die Münsinger den renommierten Gegner kaum aus dem Strafraum kommen. Ganz grosse Chancen erarbeitete sich die Mannschaft aus der Zentralgruppe der 1. Liga zwar nicht, aber allein die Tatsache dieser zeitweiligen Dominanz war erstaunlich.

Die Vorentscheidung fiel fünf Minuten nach einem Doppelwechsel der Young Boys. Miralem Sulejmani und Roger Assalé kamen als frische Kräfte für den Angriff auf den Platz. Sékou Sanogo lancierte nach 71 Minuten Sulejmani mit einem Heber-Zuspiel, das der Serbe aus sehr spitzem Winkel, fast von der Grundlinie, mit einem satten Direktschuss unter die Latte verwertete. Assalé markierte bei einem Konter das 2:0, und wiederum Sulejmani leistete die Vorarbeit zum 3:0 von Nicolas Moumi Ngamaleu. Unmittelbar vor dem 0:2 vergab Max Dreier für Münsingen eine riesige Chance. Sein Abschluss war nur ein bisschen zu schwach, sodass Michel Aebischer für den geschlagenen Goalie David von Ballmoos auf der Linie retten konnte.

Münsingen – Young Boys 0:3 (0:0). – 6113 Zuschauer. – SR Bieri. – Tore: 72. Sulejmani (Sanogo) 0:1. 80. Assalé 0:2. 83. Moumi Ngamaleu (Sulejmani) 0:3.

Young Boys: Von Ballmoos; Joss, von Bergen, Nuhu, Benito; Schick, Aebischer, Sanogo (83. Sow), Moumi Ngamaleu; Nsame (66. Assalé), Fassnacht (66. Sulejmani).

Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau, Bertone, Mbabu und Seferi (alle verletzt).

(SDA)