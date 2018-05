YB jagt Basels Rückrunden-Rekord

Die Young Boys haben den Meistertitel vor allem dank einer beinahe makellosen Leistung in der Rückrunde – 13 Siege und 2 Remis in bislang 15 Partien – erspielt. Allein schon die 41 Punkte aus den 15 Spielen bedeuten einen einsamen Rekord seit der Einführung der Super League in der Saison 2003/04. Der FC Basel brachte es zweimal auf 37 Punkte (2010 und 2016).

Das höchste Punktetotal in einer Rückrunde holte Basel mit 46 Punkten ebenfalls im Frühling 2010 heraus. Die Berner könnten demnach mit zwei Siegen in den drei ausstehenden Spielen die Rekordhalter ablösen. YB spielt noch in Basel, daheim gegen Lugano und bei GC.

Für die Berner ist auch der Punkterekord für eine ganze Saison möglich. Basel stellte die Bestleistung vor einem Jahr mit 86 Punkten auf. YB käme mit drei Siegen aus den verbleibenden drei Spielen auf 87 Punkte.

Der Bestwert des FCB für eine Vorrunde wird in Zukunft kaum zu übertreffen sein. Im Herbst 2003 kamen die Basler mit 52 Punkten bis auf zwei Punkte an das Maximum heran. Das einzige Remis, ein 2:2, mussten sie auswärts dem FC Aarau zugestehen. Für jenen Match standen aus den verschiedensten Gründen eine Reihe von Leistungsträgern nicht zur Verfügung. So fehlten Gimenez, Rossi, Delgado, Huggel und Hakan Yakin.

(SDA)