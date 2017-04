Für einen langjährigen FC-St.Gallen-Beobachter ist klar: «Das sind die Zahlen eines Absteigers». Er hat die 57 Spiele unter der Leitung des Bayern analysiert (ohne Cupspiele). Joe Zinnbauer hat den FC St.Gallen ab dem neunten Spieltag der Saison übernommen. In der letzten, wie auch in der aktuellen Saison hat der FC St.Gallen acht Siege eingefahren, sieben Mal unentschieden gespielt und heuer genau ein mal mehr verloren als in der letzten Saison. Damals waren es 13 verlorene Spiele, jetzt kommt der Ostschweizer Verein schon auf 14. In der letzten Saison hat der FC St.Gallen zwar vier Tore mehr geschossen, allerdings zappelte der Ball auch elf mal mehr im eigenen Netz.

Vernichtende Statistik

«Unter Joe Zinnbauer gewann der FCSG nur 28 Prozent der Spiele», sagt der St.Gallen-Insider. «Das war unter Jeff Saibene und Uli Forte deutlich besser.» Saibenes Siegquote steht bei 37 Prozent, die von Forte (nur Super-League-Spiele) immerhin noch bei 31 Prozent. Und die Statistik im Vergleich zu Saibene und Forte wird nicht minder vernichtend: «Mit Zinnbauer als Trainer schiesst der FC St.Gallen am wenigsten Tore pro Spiel.» Durchschnittlich 1,2 Mal pro Spiel landet der Ball im Netz des Gegners. 1,8 Mal pro Spiel muss Lopar hinter sich greifen. Plakativ ausgedrückt: Der FC St.Gallen schiesst durchschnittlich in jedem Spiel ein Tor, bekommt dafür aber zwei.

Kurz gesagt: «Unter Zinnbauer holen wir am wenigsten Siege, schiessen die wenigsten Tore und bekommen die meisten Gegentore», sagt unser Statistiker. «Und das, obwohl der FC St.Gallen einmal eine hochgelobte Abwehr hatte.»

Statistik spricht gegen Zinnbauer

Zinnbauer sei aber nicht der schlechteste Trainer, den der FC St.Gallen je hatte: «So etwas zu sagen, fände ich ein wenig überrissen.» Aber die Statistik spricht deutlich gegen den 46-jährigen Deutschen und gegen eine weitere Zusammenarbeit zwischen ihm und dem FC St.Gallen, findet der Kenner. Das ist mitunter am Vergleich zwischen den beiden Saisons zu erkennen. «Es wurde während zweier Saisons nicht besser, sondern – der zusätzlichen Niederlage geschuldet – schlechter.»

Es habe sich in keinem Zeitraum eine klare Verbesserung abgezeichnet, moniert der Beobachter. Das traurige an der ganzen Sache sind sicher die Anzahl Niederlagen in der Ära Zinnbauer: «47 Prozent der Spiele ging verloren. Das sind 27 Niederlagen in 57 Partien.» Dann bleiben noch 16 Siege und 14 Unentschieden. «Fast die Hälfte der Zinnbauer-Spiele hat der FC St.Gallen verloren. Das ist schon ziemlich heftig.»

Auch die Spieler sind das Problem

Joe Zinnbauer kann einem Leid tun. Zumindest in Interviews wirkt der Deutsche so, als wäre es ihm wichtig, dass der FC St.Gallen nicht total versagt. Offenbar erreicht er aber seine Mannen nicht. Ständig spricht er von einem «Plan», der nicht umgesetzt wurde. Auf dem Platz ist von einem Plan rein gar nichts zu sehen. Die Spieler vermitteln den Eindruck, als wäre der FC St.Gallen nicht mehr als eine weitere Haltestelle vor dem Transfer zu einem anderen Verein. Die Gleichgültigkeit, die die Spieler ausstrahlen, kann einen heissblütigen und treuen St.Gallen-Supporter zur Weissglut treiben.

«Wenn wir wüssten, woran es liegt…»

Kein Zeichen von Elan, keine Motivation: Das ist der aktuelle FC St.Gallen. Unverständlich ist selbst für Laien, dass die Espen nicht einmal so tun, als wollten sie eine Chance generieren. Lange Bälle auf die Köpfe der gegnerischen Verteidigung sind oft das Höchste der Gefühle. Nicht zu Unrecht sagte Daniel Lopar nach dem desolaten Auftritt gegen Thun am Sonntag: «Vielleicht geht es uns einfach immer noch zu gut.» Spätestens in der Challenge League werden die noch verbleibenden Spieler aufwachen müssen.

Joe Zinnbauer im Teleclub: