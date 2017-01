Diebe machen Feuer in Schrebergartenhaus

Unbekannte brachen in ein Schrebergartenhaus in Altstätten ein und machten es sich dort gemütlich. (Symbolbild) © KEYSTONE/Laurent Gillieron

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagabend brach eine unbekannte Täterschaft in ein Schrebergartenhaus an der Widenstrasse in Altstätten ein. Dort machte sie ein Feuer und verpflegte sich mit Fleisch und Käse.