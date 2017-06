Diego Benaglio ist bereit für Monaco

Tapetenwechsel: Diego Benaglio blickt seiner neuen Aufgabe an der Côte d'Azur entgegen © KEYSTONE/dpa/PETER STEFFEN

Nach knapp zehn Jahren in Wolfsburg verlegt Diego Benaglio seinen Arbeitsplatz an die Côte d’Azur. Beim französischen Meister AS Monaco nimmt der langjährige VfL-Captain eine neue Herausforderung an.