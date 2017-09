Diego Costa wechselt zu Atlético Madrid

Nachdem der spanische Stürmer bei Chelseas Trainer Antonio Conte in Ungnade gefallen war, scheiterte eine Rückkehr nach Madrid im Sommer einzig an der Transfersperre des spanischen Vereins.

Der gebürtige Brasilianer Diego Costa wurde mit Atlético Madrid 2014 spanischer Meister und erreichte den Final der Champions League. Zu diesen beiden Erfolgen steuerte er in 44 Partien 35 Tore bei. Danach wechselte er für 38 Millionen Euro zu Chelsea, wo er unter José Mourinho auf Anhieb Meister wurde. In drei Jahren schoss Costa für die Londoner in der Premier League 52 Tore, in dieser Saison gehört er jedoch nicht mehr dem Kader der «Blues» an.

Nun soll Atlético Madrid für den Rückkauf spanischen Medien zufolge rund 55 Millionen Euro auslegen.

Trotz markantem Anteil am Meistertitel 2016/17 beschied Trainer Conte Diego Costa nach der Saison mittels SMS, dass er in Zukunft ohne ihn plane. Chelsea verpflichtete darauf von Real Madrid den taktisch und spielerisch stärkeren, aber weniger torgefährlichen Alvaro Morata.

(SDA)