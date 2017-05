Diese Badi-Typen kennst du bestimmt

Hauptsache, man hat in der Badi Spass. © iStock

Nackig sind sie alle gleich – möchte man meinen. Weit gefehlt. Denn auch wenn man nur eine Badehose trägt, manifestieren sich die Lebensentwürfe und Maximen der Badegäste deutlich. Hier sind die zehn häufigsten Stereotype, auf die man in der Badi oder am See trifft.