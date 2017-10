Diese Getränke geben schlimmen Kater

Durchgeführt wurde die Studie in Amerika von Addictions.com. Über 2000 US-Amerikaner wurden zu ihren Trinkgewohnheiten befragt und mussten sagen, nach welchem Getränk sie am nächsten Tag den schlimmsten Kater hatten. Die Umfrage zeigt, dass es tatsächlich einige Getränke gibt, die bei vielen einen schlimmen Hangover verursachen.



Mit 22,9 Prozent gewonnen hat: Tequila. Bei diesem Getränk klagen die Amerikaner über den schlimmsten Kater.



Dicht gefolgt von Wodka. 21 Prozent der Befragten erleben nach einem Wodka-Rausch einen unschönen nächsten Morgen.



Weiter geht die Liste wie folgt:

3. Wein (17 Prozent)

4. Whiskey (15,4 Prozent)

5. Bier (10,5 Prozent)

6. Rum (8,1 Prozent)

Nicht so schlimme Kopfschmerzen soll es bei Gin (3 Prozent) oder Scotch (2,2 Prozent) geben. Vielleicht trinken diese Getränke auch einfach weniger Personen.

Warum bin ich nackt?

Das mit der Kateranalyse ist aber nicht alles, was die Studie herausgefunden hat. Weiter wurden die Amerikaner gefragt, was denn das Schlimmste gewesen sei, was die Leute nach einem «Vollrausch» gemacht oder erlebt haben. Ein Drittel der Befragten gab an, dass sie am Morgen nackt aufgewacht sind und nicht mehr gewusst haben, warum sie nackt sind. Die meisten «füdliblutten» Aufsteher haben in der Nacht zuvor Wodka getrunken.

Ausserdem wurde untersucht, wer im Ausgang wie viel Geld ausgibt. Dabei waren die Befragten aus Florida die Spendabelsten. Pro Sauftour gab eine Person durchschnittlich rund 280 Dollar aus. Scheint als hätten die Leute in Florida einfach mehr Geld. Ziel der Umfrage war es übrigens, auf die negativen Folgen des Alkohols aufmerksam zu machen.

