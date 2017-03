Diese Giraffe will einfach kein Baby bekommen

So einen Hype um eine Giraffe gab es wohl noch nie: Im Animal Adventure Park in New York erwartet die Giraffe April Nachwuchs. Das spannende daran: Schon seit Ende Februar heisst es, es könne «wirklich jeden Augenblick soweit sein». Bis anhin ist aber noch nichts passiert. Die kleine Giraffe will wohl einfach nicht rauskommen.

April ist ein Internet-Star

US-amerikanische TV-Sender übertragen seitdem ununterbrochen Livestreams aus dem Gehege der Giraffe und erreichen damit zum Teil Millionen von Menschen. Obwohl es auf der Facebook-Seite des Zoos tägliche Updates zum Befinden der angehenden Mama gibt, werden die Zuständigen überrannt mit Fragen zu Aprils Zustand.

Wann kommt das Baby?

Im neusten Update des Zoos heisst es, die Wahrscheinlichkeit für eine Geburt sei seit gestern Morgen wieder sehr hoch. Alles was wir sagen können, ist: «Es kann jeden Moment soweit sein.» Darum haben wir euch hier den Livestream eingebaut, damit ihr den Augenblick der Geburt auf keinen Fall verpasst!