Diese Lebensmittel haben keine Kalorien

Bei sogenannten Nullkalorien-Nahrungsmitteln mit einer negativen Nährstoffbilanz werden durch den Aufwand des Kauens und Verdauens mehr Kalorien verbrennt als mit deren Verzehr vom Körper aufgenommen wird. Was ganz toll klingt, funktioniert indes nur bei einem Konsum in Massen. Wenn Unmengen von den nachfolgenden Lebensmitteln gegessen werden, geht das Kalorien-Nullsummenspiel natürlich irgendwann nicht mehr auf.

Gurke

Dieses stark wasserhaltige Gemüse darfst du ruhig essen, bis du satt bist. Denn es ist äusserst kalorienarm (16 Kalorien bei 100 Gramm). Da die Gurke zugleich zu den besten Entwässerungsmitteln zählt, kannst du mit ihr einen schnellen Gewichtsverlust auf der Waage erzielen (ideal, wenn du kurzfristig in ein enges Kleidungsstück passen möchtest).

Wassermelone

Obwohl die Wassermelone richtig süss schmeckt, weist sie pro 100 Gramm lediglich 30 Kalorien auf. In wissenschaftlichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass die saftige Frucht sogar den Stoffwechsel ankurbelt und damit (bei normalem Konsum) für eine negative Kalorienbilanz sorgt. Da sie über viele Antioxidantien verfügt, ist die Wassermelone erst noch sehr gesund.

Zitrone

Über tolle Fatburner-Qualitäten und viele wertvolle Antioxidantien verfügt auch die Zitrone. Deshalb nutzen sie unter anderem viele Models und Hollywood-Stars als kalorienarme Geschmackskomponente für Wasser und Salatsaucen. Die gelbe Frucht verfügt lediglich über 29 Kalorien pro 100 Gramm.

Grapefruit

Bei Diäten wertvolle Dienste leistet nachweislich auch die vitamin- und mineralstoffreiche Grapefruit. Sie steht zwar in der Kalorientabelle mit 42 Kalorien pro 100 Gramm nicht ganz am unteren Ende, aber sie bringt wissenschaftlich bewiesen den Stoffwechsel kräftig auf Touren und verbrennt mehr Kalorien als die meisten anderen Obstsorten. Bei einer US-Studie nahmen die Probanden, die vor einer Hauptmahlzeit eine halbe Grapefruit assen in zwölf Wochen durchschnittlich anderthalb Kilogramm mehr ab, als die Studienteilnehmer, die nur ein Glas Wasser vor dem Hauptgang zu sich nahmen.

Tomate

Ein probates Schlankheitsmittel ist auch die Tomate, die nur 15 Kalorien pro 100 Gramm und dafür ganz viele Ballaststoffe enthält. Bei den roten Dingern kannst du also kräftig zulangen und ohne schlechtes Gewissen regelmässig einen gepfefferten Tomatensaft trinken.

Chicorée

Zu den Nullkalorien-Lebensmitteln darf sich ebenfalls der extrem kalorienarme Chicorée zählen (20 Kalorien pro 100 Gramm), der dank des Bitterstoffs Intybin die Verdauung kräftig anregt. In Kombi mit einer Orange und einer gewürzten Zitronensauce wird das Gemüse zu einem schmackhaften Fatburner-Salat.

Sellerie

Ein echtes Wundermittel in Sachen Abnehmen ist der Sellerie. Denn der Körper benötigt mehr Kalorien, um das Gemüse zu verdauen, als dieses selbst an Kalorien enthält. Mit einem gewürztem Magerquark-Dip werden die grünen Stengel zu einem leckeren Fatburner-Snack.

Beeren

Wer abnehmen beziehungsweise auf eine gesunde Ernährung achten möchte, muss nicht auf den Genuss von süssen Himbeeren und Erdbeeren verzichten. Trotz des geringen Kaloriengehalts (30 bis 40 Kalorien pro 100 Gramm) machen bereits 200 Gramm so richtig schön satt. Zudem enthalten die roten Früchtchen viele Vitamine und Flavonoide und gelten als Ruck-Zuck-Helfer in Sachen Entwässerung.

Blumenkohl

Blumenkohl ist eines der Lebensmittel mit der geringsten Kaloriendichte (25 Kalorien pro 100 Gramm). Allein durch das Kochen des Gemüses verbrennst du mehr Kalorien, als du zu dir nimmst. Das gilt übrigens auch für Spargeln, Brokkoli und Fenchel.

Kohl

Mit Kohl, der pro 100 Gramm nur über 25 Kalorien verfügt, kannst du ganz leicht eine negative Kalorienbilanz erzielen. Er gilt als echter Diätturbo, zumal er den Körper auch noch mit vielen wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt.

