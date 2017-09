Diese Musik soll Aliens begrüssen

Voyager 1 verliess genau heute Dienstag vor 40 Jahren die Erde, 16 Tage nach ihrer Schwester Voyager 2. Die beiden Sonden lieferten in den vergangenen Jahren unzählige wissenschaftliche Erkenntnisse zu unserem Sonnensystem. Unter anderem entdeckte Voyager 1 den ersten Vulkan in unserem Sonnensystem, der nicht auf der Erde steht.

Maschinen sterben langsam

Die beiden Sonden liefern seit 40 Jahren Bilder von anderen Planeten und Monden. Mit zehn Messinstrumenten liefern sie Daten an die Wissenschaftler der NASA. Eigentlich hätten die Sonden nur vier Jahre laufen sollen, nun geht ihnen langsam der Saft aus. Deshalb wurde gut die Hälfte der Messinstrumente mittlerweile abgestellt.

Trotzdem senden Voyager 1 und 2 weiter Daten an die Erde. Dies, obwohl sie nicht ansatzweise so leistungsstark wie unsere heutigen Computer sind. Gerade mal 8000 Worte können die Sonden speichern.

Leben nach dem Tod weiter

Auch wenn die Sonden in ein paar Jahren nicht mehr in Kontakt mit der Erde sein werden, fliegen sie noch Milliarden von Jahren in der Galaxie weiter. Forscher hatten sich vor 40 Jahren für den Fall gerüstet, dass andere Lebewesen die Voyager finden. Sie haben Datenplatten in die Voyager eingebaut. Darauf sind Audiodateien und Fotos. So würden Aliens in 55 verschiedenen Sprachen begrüsst. Zu den gespeicherten Geräuschen gehören neben Grillen und Fröschen auch der Morsecode oder Wind:

Ausserdem sind auf der Voyager 1 diverse Musikstücke gespeichert (siehe unten).

155 Bilder und Sound für Aliens

Für mögliche Aliens gibt es auch was für’s Auge: mit 155 Bildern wird die Welt erklärt. Zu sehen ist auf den Bildern unter anderem eine Autobahn, Menschen die Eis lecken oder die Anatomie des Menschen. Als Botschafter der Menschheit fungieren die beiden Voyagers also noch bis in alle Ewigkeit.

Voyager 1 hat unser Sonnensystem mittlerweile verlassen und schwirrt durch den Raum zwischen unserer Galaxie und dem nächsten Stern. Bis sie diesen erreicht, dauert es noch rund 40’000 Jahre.

Diese Musik ist (unter anderem) auf dem Voyager-Datenträger (die komplette Liste gibt es hier):

(enf)