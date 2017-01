Diese Stars treten für Trump auf

«Wir haben das grosse Glück, dass der grösste Star der Welt sowieso schon anwesend ist», sagte der Amtseinführung-Chef-Organisator Tom Barrack. Damit meinte er natürlich den künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Ein bisschen mehr Glamour hätte die Veranstaltung wohl doch haben sollen. Schliesslich wurden Stars wie Bruce Springsteen, Charlotte Church, Celine Dion, Elton John oder Garth Brooks angefragt. Und alle haben abgesagt.

Wie man es sich von Trump gewohnt ist, sagte er nach all diesen Absagen, dass er diese «A-Lister» eh nicht dabei haben wollte. Er wollte das «Volk».

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Wie sieht nun so eine Veranstaltung fürs Volk aus? Lassen wir doch nochmals Tom Barrack zu Wort kommen: «Wir umgeben Donald Trump mit der weichen Sinnlichkeit des Ortes. Es wird eher einen poetischen Tonfall geben als eine zirkus-ähnliche Feier.» Ähm, ja. Nochmals kurz zur Erinnerung einen Blick auf die Star-Liste bei der Amtseinführung von Barack Obama: Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Bettye LaVette und Jon Bon Jovi, John Legend, Josh Groban, Herbie Hancock, Usher, Stevie Wonder, U2, Beyoncé und viele mehr.

Was verstehen nun Donald Trump und sein Team unter «poetischem Tonfall» und «weicher Sinnlichkeit»? Welche Stars kommen da? Hier gibt es die Liste:

Toby Keith

Toby Keith verkörpert so ziemlich alles, was sogar Country-Fans an Country übel finden. Der Mann singt über Bier, die Kurven junger Frauen und Amerika. Keith ist so etwas wie der DJ Ötzi der Country-Szene. Einfach mit unglaublich viel mehr Patriotismus.

Jon Voight

Der Vater von Angelina Jolie ist überzeugter Republikaner und tritt an so ziemlich jeder Veranstaltung der Partei auf. Gehört also quasi zum Inventar.

The Piano Guys

Die Piano Guys verwursteln bekannte Popsongs zu klassischen Coverversionen. Klassische Liftmusik also. Oder Klassik für Leute, die Klassik nicht mögen.

Lee Greenwood

Lee Greenwood hatte die grossen Hits in den 1980er Jahren. Seine Musik, Texte und Ansichten sind wie seine Kleidung: Laut, plakativ, patriotisch.

RaviDrums

«Er hat das Live-Drumming zum Re-Mixing miterfunden», heisst es zum DJ auf Wikipedia. Und er war offenbar auch mal «persönlicher DJ von Hugh Hefner». Wenn das mal kein Leistungsausweis ist!

Three Doors Down

Die Hits hatte die Band kurz nach der Jahrtausendwende. Allerdings sind von damals nur noch zwei Bandmitglieder dabei. Ihren Stil kann man wohl am besten mit «Balladen mit Rock» bezeichnen.

Dazu kommt noch eine Supergroup mit dem Namen The Frontmen of Country, bestehend aus Tim Rushlow (Little Texas), Larry Stewart (Restless Heart) und Richie McDonald (Lonestar). Ausserdem tritt die Vizegewinnerin von «American Idol», Jacki Evanco, auf. Ebenfalls auf dem Programm stehen ein paar Schulchöre, ein Dudelsack-Orchester, eine Stepptanz-Gruppe und einige Militärbands.

(red.)