Diese Turnvereine wollen Meister werden

Der STV Kriessern ist amtierender Schweizermeister im Stufenbarren. © STV-FSG

Am kommenden Wochenende messen sich die besten Turnerinnen und Turner an den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen in Schaffhausen. Wir präsentieren euch die besten Ostschweizer Vereine und ihre Chancen auf den Titel.