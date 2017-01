Diese zwei Kandidaten fliegen raus

Lorena und Yusuf müssen den Koffer wieder auspacken. Sie bleiben in der Schweiz, da sie bei unserem Online-Voting am wenigsten Stimmen erhalten haben. Die 22-jährige Bündnerin Lorena und der 30-jährige Yusuf aus Heerbrugg haben zwar alles gegeben, am Schluss hat es aber nicht gereicht.

Favoriten mit kleinem Vorsprung

Bei den restlichen Kandidaten zeichnen sich erste Favoriten ab. Bei den Frauen, sowie bei den Männern. Aber: Die Kandidaten sind noch lange nicht auf der Zielgeraden. Bis 9 Uhr am Freitagmorgen kann hier abgestimmt werden. Noch kann jeder der sechs verbleibenden Kandidaten das Rennen für sich entscheiden und sich die Flugtickets ergattern.

Schwinger, Sportler, Wandervögel

Folgende Kandidaten sind weiterhin dabei und fliegen vielleicht zusammen auf die Seychellen.

Deborah, 22, Bühler

Die, Zitat: «heissblütige Italienerin» aus dem Appenzellerland freut sich auf Sonne, Strand und Meer. Ausserdem ist sie noch single.

Sabrina, 24, Näfels

«Endlich hat’s im Glarnerland geschneit», freut sich die wanderlustige Sabrina aus Näfels. Gegen etwas Sonne und Strand hätte auch sie nichts. Im Gegenteil.

Christina, 25, Engelburg

Sie hat bei ihrem Bewerbungsvideo keine Mühe gescheut. Mit Schnorchel, Flip Flops und Velo im Schnee will sie sich in die Wärme voten lassen.

Peter, 28, Oberrindal

Würde das Schwingerhemd gegen die Badehose tauschen. Und darin sicher eine gute Figur machen. Ob er es in den Schlussgang schafft?

Liridon, 26, St.Margrethen

Reisen ist seine Leidenschaft. Und diese will er auch auf den Seychellen ausleben. Sonst ist er gerne im St.Galler Nachtleben unterwegs.

Daniel, 31, St.Gallen

An der Bikinifigur muss er noch arbeiten, wie Daniel selber sagt. Aber die Koffer hat er schon mal gepackt für das Abenteuer seines Lebens.

Stimme jetzt für deine Favoriten ab!

Wichtig: Du kannst jede Stunde ein Mal abstimmen.

Das Voting läuft bis am Freitag, 20. Januar 2017, um 9 Uhr.