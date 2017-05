Es ist eine Augenweide. Ein junger Elch springt daher und tobt sich in einer Pfütze aus, als gäbe es kein Morgen mehr. So würden wir am Montag gerne wieder ins Büro springen!

Das Video stammt von einem Tierpark in Colorado. Offenbar hat es dort nach einer langen Dürre mal wieder geregnet – und das freut diesen einen Elch so richtig.