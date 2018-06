Dieser Hit definiert dein ganzes Leben

Momentan wird auf Facebook folgende These verbreitet: Der Song, der die Nummer 1 an deinem 14. Geburtstag war, definiert dein ganzes Leben. So wäre das zum Beispiel für Leute, die 1980 zur Welt gekommen sind, der Hit «Without You» von Mariah Carey. Gar nicht mal so schlecht.

Wir beschränken uns bei der «Analyse» nur auf die Schweizer Jahreshitparade. Willst du genauere Ergebnisse, kannst du hier nachschauen, was an deinem Geburtstag gerade so angesagt war (Datum unter «Schweizer Hitparade – Singles Top 100» anwählen).

Ist das Jahr deines 14. Geburtstags nicht dabei? Hier gibt es alle Jahreshitparaden bis 1968.

(rr)