Snatch ist erst elf Wochen alt. In zwei Jahren ist er ausgebildeter Polizeihund. © SDA

So sieht ein zukünftiger Beamter der Waadtländer Polizei aus: «Snatch» befindet sich seit einiger Zeit in der Ausbildung. Im Video ist zu sehen, wie «Snatch» seine ersten Gehversuche in der Polizeiwelt wagt; und wie er sich dabei schlägt.