Dieser Rheintaler war Schweizer Gardist

Nach der Matura ist der Rheintaler Fabian Hutter nach Rom gezogen, um dem Papst zu dienen. «Die Vereidigung hat mich zutiefst beeindruckt. Tausende Menschen schauen zu, wie du schwörst, im Notfall für den Papst dein Leben zu geben. Sowas vergisst du nie wieder», sagt er gegenüber der FM1-Pfarrerin Charlotte Küng.

Zu George W. Bush rübergeschielt

Mit Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI, hat er nur wenige Worte gewechselt. «Ich durfte an seinem 80. Geburtstag Musik machen und ihm persönlich gratulieren», nennt Fabian als Beispiel. Dafür ist der ehemalige US-Präsident George W. Bush einmal an ihm vorbei gelaufen. «Ich durfte mich nicht bewegen. Es waren viele Autos da und sogar der Secret Service, den man normalerweise nur aus dem Fernsehen kennt.» Zu Bush rübergeschielt habe er schon, keine Frage, mehr habe er sich aber nicht erlaubt. «Ich durfte schliesslich keinen Fehler machen.»

An hohen Feiertagen wie Pfingsten sei es im Petersdom jeweils abgegangen wie bei einem Pop-Konzert, erzählt der Ostschweizer. Als Platzanweiser habe er nach dem Rechten schauen müssen. «Menschenströme aus Spanien und Südamerika rannten in die Kirche, um die besten Plätze zu ergattern», erinnert er sich. Er habe ihnen jeweils sagen müssen, sie sollen ihr Tempo drosseln.

«Vergleich zwischen FC Diepoldsau und FC Barcelona»

Seit rund zehn Jahren ist Fabian Hutter zurück in der Schweiz, mittlerweile studiert er Naturwissenschaften in Buchs. Die Gottesdienste seien hierzulande nicht mit jenen im Vatikan zu vergleichen, sagt er, der Unterschied sei etwa so gross wie zwischen dem FC Diepoldsau und dem FC Barcelona. «Aber ich gehe auch nicht in die Kirche, um eine riesige Show zu sehen.»

«Gott und d’Wält» zum Nachhören:

