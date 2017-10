Dieser Schweizer dreht jetzt für Netflix

Zwei Kinder verschwinden auf mysteriöse Weise aus einer Kleinstadt in Deutschland. Die Suche nach den beiden stellt die Zeit auf den Kopf. Es folgt eine hektische Jagd nach dem Kidnapper. Der Schweizer Baran bo Odar dreht für Netflix die erste Serie aus Deutschland.

Erste Netflix-Serie für Baran bo Odar

Es ist die erste Serie des Schweizer Regisseurs für Netflix. Der aus Olten stammende 39-Jährige studierte an der Filmhochschule in München. Mit «Who Am I», in dem unter anderem Elias M’Barek mitspielt, wurde dann auch Netflix auf Baran bo Odar aufmerksam. Mit Regisseur-Kollegin Jantje Friese hat der Drehbuchautor und Regisseur anschliessend die erste deutsche Serie für Netflix geschrieben.

Netflix fährt auf «Dark» ab

Und sie haben angebissen. Ein 10-teiliger Mystery-Thriller soll die Serie sein, welche ab dem 1. Dezember 2017 auf Netflix gestreamt werden kann. Im Trailer wird man folgendermassen auf die Serie vorbereitet: «Die Frage ist nicht wo, wer oder wie. Sondern wann.» Es scheint also ein Rennen gegen die Zeit zu sein. Uns hat der Trailer auf jeden Fall angemacht. Schaut selbst.

Hier ist der Trailer von «Dark»:



(cro)