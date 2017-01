Dieses Gebäude könnte bald einstürzen

Diese Schreinerei in Oberriet ist einsturzgefährdet. © Diese Schreinerei in Oberriet ist einsturzgefährdet. / FM1Today

Es war ein Schreck: Am vergangenen Montag hörten die Arbeiter der Holzbaufirma Ökotech Systembau in Oberriet plötzlich einen lauten Knall. Die Träger der grossen Holzhalle knickten ein. Ein Kran, der per Zufall dort stand, verhinderte Schlimmeres.