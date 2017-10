Wir geben es zu: Den Herbst mögen wir insbesondere wegen der Äpfel. Es gibt wieder frischen Most auf den Höfen zu kaufen und im Thurgau – beziehungsweise in diesem Jahr an der Olma – wird die Apfelkönigin gewählt. Auch die Tiere sehnen sich in der goldenen Jahreszeit offenbar nach Äpfeln. Wie dieses Huhn in England, das aus dem Apfel-Pflücken schon beinahe einen Tanz macht. Aber seht selbst:

