Dieses Jahr hauen die Lamas nicht ab

«Nochmal entwischen sie uns nicht», schreibt die Stadtpolizei St.Gallen unter einem Bild des Lamageheges. Der Zirkus Knie gastiert in St.Gallen mitsamt all seinen Tieren. Im Jahr 2015 sorgten die Lamas für Aufruhr, als sie in einer Nacht- und Nebelaktion ihr Gehege verliessen und gemütlich durch die Stadt spazierten.

Dieses Jahr ist die Stadtpolizei gerüstet.

(enf)