Dieses Mädchen erobert gleich dein Herz

Darci Lynn erobert mit ihrer Bauchredner-puppe die Welt © Screenshot America's got talent

Sie ist zwölf Jahre alt und seit gestern in den USA der neue Superstar: Die kleine Darci Lynn überzeugt mit ihrem Auftritt als Bauchrednerin in der Casting-Show «America’s got talent». Ganz süss, was sie da mit ihrem Kuschelhasen zeigt. Tränen garantiert!