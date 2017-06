Diessenhofen stinkt bald nicht mehr

«Seit letztem Sommer, als die Unterflurcontainer in der Altstadt eingebaut wurden, erhielten wir immer wieder Reklamationen», sagt Armin Jungi, Stadtschreiber von Diessenhofen. In der Altstadt von Diessenhofen stinkt es, und zwar manchmal heftig.

«Das Problem ist, dass zwei Unterflurcontainer zu nahe an die Wohnhäuser gebaut wurden, und sie stehen an der Sonnenseite», sagt Jungi. «Da riecht es vor allem im Sommer immer wieder ziemlich heftig, gerade, wenn man sich in den Gartenwirtschaften aufhält.»

Unterflurcontainer an die Altstadtgrenze

Deshalb hat der Stadtrat nun entschieden, die Unterflurcontainer aus dem Zentrum zu verbannen und an die Altstadtgrenze zu verlegen. «Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner den Abfallsack ins Auto laden und zum Beispiel auf dem Arbeitsweg noch schnell entsorgen», so Jungi. Deshalb müssten die Container nicht so zentral gelegen sein.

Bis die Container jedoch verlegt sind, kann es August werden. Bis dahin werden die Unterflurcontainer statt nur einmal neu zweimal in der Woche geleert. «Wir erhoffen uns so eine Besserung», sagt Armin Jungi.

Keine Angaben zu Kosten

Zum Kostenpunkt konnte der Stadtschreiber keine Angaben machen. «Da die Container nicht ersetzt, sondern nur verlegt werden müssen, ist der Aufwand nicht so gross. Die Kosten sind deshalb sicher vertretbar.» Sie belaufen sich auf rund die Hälfte eines neuen Einbaus.

(red.)