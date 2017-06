Dillier erstmals Schweizer Strassenmeister

Silvan Dillier jubelt nach seinem Sieg an den Schweizer Strassenmeisterschaft in Affoltern am Albis © KEYSTONE/WALTER BIERI

Silvan Dillier stellt seine ausgezeichnete Form auch an den Schweizer Meisterschaften unter Beweis. Der Aargauer sichert sich in Affoltern am Albis überlegen den ersten Meistertitel auf der Strasse.