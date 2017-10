Dillier zum Saisonende in Form

Der Aargauer Silvan Dillier zeigt sich in der letzten World-Tour-Rundfahrt des Jahres in guter Verfassung © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der Schweizer Radprofi Silvan Dillier zeigt sich an der Tour of Guangxi erneut von seiner angriffigen Seite. Wie tags zuvor fand der Aargauer auch in der 2. Etappe der neu ins Leben gerufenen World-Tour-Rundfahrt in China in einer Fluchtgruppe Unterschlupf.