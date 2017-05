Dinamo Riga zum zweiten Mal am Spengler Cup

Spieler von Dinamo Riga nach dem verlorenen Final gegen Gastgeber Davos am Spengler Cup 2011 © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Dinamo Riga vertritt die Kontinental Hockey League (KHL) am 91. Spengler Cup in der Altjahreswoche in Davos. Bei seiner bislang einzigen Teilnahme am Traditionsturnier scheiterten die Letten 2011 erst im Final am HC Davos.