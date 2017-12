Skifahrer und Besucher können in der Eisgrotte in Thyon "4-Vallées" VS Dinosaurier, Krokodile und Mammuts aus Eis betrachten. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Im Skigebiet von Thyon «4-Vallées» VS ist am Samstag eine Eisgrotte eröffnet worden. Drei Bildhauer haben in der Grotte Dinosaurier, Mammuts und andere prähistorische Tiere aus Eis erschaffen.