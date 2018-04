Direkter ans Ziel mit neuem Buskonzept

Nach dem Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung (Städteinitiative) ist die Stadt zuständig für ein attraktives Angebot des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs. Dabei sind Ausbau und Optimierung vom Busangebot ein wichtiges Element.

Damit dieses Ziel erreicht wird, entstehen beim Fahrplanwechsel 2018/19 neue Linien und Linienverknüpfungen in der Stadt St.Gallen. Grundlage für die Anpassungen ist das Ergebnis der Busplanung St.Gallen Ost/Oberthurgau vom Jahr 2016 des Amts für öffentlichen Verkehr (AöV) des Kantons St.Gallen.

Das neue Angebot trägt auch dem geänderten Bahnfahrplan und dem umgebauten Bahnhofplatz Rechnung. Die Trennung zwischen Stadt- und Regionalbussen wird zudem bekräftigt. Wegen der grossen Änderungen gab es eine Neunummerierung des Stadtbusnetzes. Die Fahrgäste erhalten mit dem neuen Fahrplan mehr Direktverbindungen und ein verständlicheres Bussystem.

Erst später barrierefrei

Für die Umsetzung des neuen Konzepts sind diverse bauliche Massnahmen erforderlich. Das Stadtparlament entscheidet am 8. Mai 2018 über die Kredite. An der Dufourstrasse sind zwei neue Lichtsignalanlagen notwendig. Bei ein paar Haltestellen werden die Anpassungen in Kenntnis von künftig geplanten Ausbauten teils nur provisorisch vorgenommen.

So zum Beispiel bei der Migros Bach oder im Bereich der Olma-Messen. Die meisten anderen neuen Haltestellen werden bewusst mit provisorischem Ausbaustandart umgesetzt und sind noch nicht barrierefrei.

Wenn Erkenntnisse aus den ersten Betriebsjahren vorliegen, werden die genauen Lagen der Haltestellen geprüft und barrierefrei erstellt. Das Vorgehen ist mit den Behindertenverbänden abgesprochen.

Damit das neue Angebot zeitgerecht umgesetzt werden kann, werden fünf neue Busse mit Anhängern, ein zusätzliches Zugfahrzeug sowie ein Elektrobus angeschafft. Ausserdem sind durch die im Januar vom AöV beschlossenen Leistungen drei weitere Standardbusse nötig.

Auch über diese wird am 8. Mai durch das Stadtparlament entschieden. Die Kosten für alle neuen Fahrzeuge belaufen sich auf rund 6.8 Millionen Franken. Wo mehr Busse fahren, braucht es mehr Personal. So werden 19 zusätzliche Chauffeurinnen und Chauffeure eingesetzt.

Das sind die wichtigsten Änderungen: