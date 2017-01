Georges Prêtre beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. Januar 2010. (Archivbild) © Keystone/AP/Lilli Strauss

Der französische Stardirigent Georges Prêtre ist tot. Der Maestro starb im Alter von 92 Jahren am Mittwochnachmittag in Frankreich, wie der Wiener Musikverein bestätigte.Prêtre trat in allen grossen Opernhäusern der Welt auf.