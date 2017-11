Disco-Besucher flüchtet aus Krankenwagen

Weil Verdacht auf eine Rückenverletzung bestand, wurde der Disco-Besucher ins Krankenhaus Dornbirn gefahren. In der Nähe der Höchsterstrasse sprang der 21-Jährige gemäss einer Mitteilung der Landespolizei Vorarlberg aus dem Rettungsfahrzeug und flüchtete in unbekannte Richtung. Weil der Verletzungsgrad des Mannes nicht bekannt war, suchten 14 Polizisten, 20 Bergretter, acht Hundeführer mit Suchhunden und eine Wärmebilddrohne der Feuerwehr nach ihm.

Gegen 8.30 Uhr trafen die Einsatzkräfte den Partygänger wohlbehalten zu Hause an. Er gab an, sich an nichts erinnern zu können.

(red.)