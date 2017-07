Diskussion über Pflicht zu Lohnanalysen geht nun ins Parlament

Noch immer verdienen Frauen für gleichwertige Arbeit weniger als Männer. Diese Diskriminierung will der Bundesrat mit Transparenz bekämpfen. (Symbolbild) © Keystone/AP dapd/NIGEL TREBLIN

Wie angekündigt hält der Bundesrat an seinem Plan fest, gesetzlich gegen Lohndiskriminierung vorzugehen. Trotz Kritik in der Vernehmlassung will er grössere Unternehmen verpflichten, alle vier Jahre die Löhne zu analysieren. Nun ist der Gesetzgeber am Zug.