Disney meldet Umsatz- und Gewinnrückgang – Kabelsparte schwächelt

Der Gewinn sank um ein Prozent auf 1,75 Milliarden Dollar. Während es für Disneys Themenparks weiter gut lief, spielten die Kabel- und TV-Sparte um den kriselnden Sportsender ESPN sowie das Filmgeschäft deutlich weniger Geld ein.

Analysten hatten mit erheblich besseren Ergebnissen gerechnet. Am Markt kamen die Zahlen entsprechend schlecht an, die Aktie büsste nachbörslich zunächst 3,4 Prozent ein. Die Spekulationen, Disney wolle dem Rivalen 21st Century Fox grosse Konzernteile abkaufen, wurden im Quartalsbericht nicht kommentiert. Der US-Sender CNBC hatte am Montag unter Berufung auf eingeweihte Kreise über entsprechende Verhandlungen berichtet. Die Gespräche sollen allerdings schon wieder beendet worden sein, ohne dass man sich einigen konnte.

Medienunternehmen wie Disney kämpfen zudem mit der wachsenden Konkurrenz von Online-Angeboten wie Netflix, die Kunden mit ihren Streamingdiensten von traditionellen Pay-TV-Abos weglocken. Disney hatte unlängst angekündigt, die Partnerschaft mit Netflix zu beenden und neue Filme über einen eigenen Streamingdienst anzubieten.

(SDA)