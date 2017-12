Disney-Park in Florida präsentiert Trump-Roboter

Nun als Roboter: US-Präsident Donald Trump wurde von Disneyland als Roboterfigur vorgestellt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MIKE ALBANS

Donald Trump gibt es im Disney-Vergnügungspark in Florida seit neuestem auch als Roboter: Der Unterhaltungs-Konzern enthüllte am Dienstag in seiner «Hall of Presidents» eine elektronisch gesteuerte Ausgabe des aktuellen US-Präsidenten.