DJ Ötzi in den Schweizer Albumcharts

DJ Ötzi hat den Titel seines neuen Albums mit Bedacht gewählt. Denn einige der neuen Songs sind das Persönlichste, was er seit vielen Jahren eingesungen hat. Und so haben es neben gewohnt pulsierenden Club- und Party-Hits auch jede Menge nachdenkliche und bisweilen romantische Songs auf das neue Album geschafft. DJ Ötzi zeigt sich damit von einer anderen Seite, ohne sein bisheriges Schaffen zu verleugnen. „Ich habe mich lange und ausführlich mit der Frage nach dem Sinn meines Lebens auseinandergesetzt und weisss jetzt, dass ich die Gabe habe, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu malen“, so DJ Ötzi. „Ich habe dieses Talent für mich angenommen und bin heute wirklich stolz darauf, wenn ich ein paar Menschen mit meiner Musik glücklich machen kann.“

Mit auf dem Album sind auch zwei Covers von berühmten Schweizer Liedgut: Mash’s Hit Ewigi Liebi und Plüsch’s Heimweh!