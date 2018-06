Bereit für die Rasensaison: Novak Djokovic scheint seine Enttäuschung nach dem Viertelfinal-Out am French Open gegen den italienischen Überraschungsmann Marco Cecchinato überwunden zu haben © KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Nach dem überraschenden Viertelfinal-Out am French Open sagt Novak Djokovic in der Enttäuschung, dass er die Rasensaison eventuell auslassen werde. Nun entscheidet er sich für einen Start in Queen’s.