Djokovic sagt auch für Doha ab

Konsterniert: Novak Djokovic klagt nach wie vor über Schmerzen im rechten Ellbogen © KEYSTONE/AP POOL AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Novak Djokovic muss sein Comeback weiter verschieben. Der Serbe sagt auch seine Teilnahme am ersten ATP-Turnier des Jahres in Doha ab. Er habe immer noch Schmerzen im Ellbogen, teilte Djokovic in den sozialen Medien mit. Er müsse deshalb auch für das ATP-250-Turnier in Doha (1. bis 6.