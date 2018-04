Djokovic scheitert wieder früh

Das Formtief von Novak Djokovic findet auch in Barcelona kein Ende © KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Novak Djokovic findet auch auf Sand nicht in den Tritt. Am ATP-Turnier in Barcelona unterliegt der Serbe dem Qualifikanten Martin Klizan (ATP 140) in drei Sätzen 2:6, 6:1, 3:6.