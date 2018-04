Doch keine Ikea für Lustenau

Als eine neue Filiale des Möbelhauses Ikea in Lustenau ins Gespräch kam, befürchteten die Initianten hinter «Lebenswertes Lustenau» eine Zunahme des Verkehrs. Rund 3200 Personen sprachen sich gegen eine neue Ikea aus, weshalb Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer eine Volksabstimmung auf den 27. Mai ansetzte. 16’500 Stimmberechtigte hätten über eine mögliche Ansiedlung des blau-gelben Geschäfts entscheiden dürfen.

3800 zusätzliche Fahrzeuge

Fischer sagte jedoch auch, dass für ein definitives Ja eine entsprechende Verkehrslösung her müsse. Derzeit sind täglich rund 24’500 Autos im Bereich des vorgesehenen Ikea-Standorts unterwegs, durch die Eröffnung des schwedischen Möbelhauses kämen 3800 Fahrzeuge dazu. Dass Ikea mit 240 Stellen der drittgrösste Arbeitgeber in Lustenau wäre und über 100’000 Euro Steuern bezahlen müsste, konnte die Projektgegner nicht überzeugen.

Am Dienstag verkündet Ikea überraschend, das Lustenau-Projekt auf Eis zu legen. Mediensprecherin Barbara Riedl nennt die Gründe gegenüber den Vorarlberger Nachrichten: «Einerseits das Thema Verkehr, das in absehbarer Zeit schwer zu lösen scheint. (…) Dazu kommt die ungewöhnlich lange Dauer der Projektentwicklung. Wir sind so weit weg von unserem ursprünglichen Wunschzeitplan, dass sich in der Zwischenzeit die Rahmenbedingungen massiv geändert haben.» Wegen der Digitalisierung und der Urbanisierung seien Umwälzungen im Gange.

«Abstimmung kam zu früh»

Die Volksabstimmung am 27. Mai wäre die erste in Lustenau seit rund 20 Jahren gewesen. «Nun bewahrheitet sich, dass die Volksabstimmung ohne vorliegendes Projekt zu früh gekommen ist», sagt Kurt Fischer im Interview mit vol.at.

Laut Vorarlberger Berechnungen wandern derzeit 7,4 Millionen Euro zu Möbelhäusern in die Schweiz und nochmals 8 Millionen Euro nach Deutschland ab. Die bestehenden Ikea-Filialen, die Lustenau am nächsten sind, sind St.Gallen und Innsbruck.

(red.)